Ardahan'da Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu Şampiyonası Düzenlendi

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası'na 21 ilden 100'e yakın sporcu katıldı. Yarışları Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve diğer yetkililer izledi.