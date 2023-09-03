Ardahan'da Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu Şampiyonası Düzenlendi
Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası'na 21 ilden 100'e yakın sporcu katıldı. Yarışları Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve diğer yetkililer izledi.
Ardahan'da, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nca "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" düzenlendi.
Rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen organizasyona 21 ilden 100'e yakın sporcu katıldı.
Yarışları Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda yarışsever izledi.
Yüzlerce seyircinin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonada üçlü tay kategorisinde ipi göğüsleyen isim Veysi Baysal olurken, dörtlü tayda Velit Akyol ve başaltı kategorisinde Alparslan Şanlıtürk birinci oldu.
Küçük orta kategorisinde Şahin Haki, büyük orta kategorisinde ise Alpaslan Şanlıtürk birinciliğe ulaştı.
Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verilirken, yağmurlu hava ve fırtına nedeniyle Vali Hayrettin Çiçek'in ödül verdiği sırada çadır rüzgarın etkisiyle ters döndü. - ARDAHAN