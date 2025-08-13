Arda Turan yine bildiğiniz gibi

Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı spiker Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportajda, göz teması kurmaktan kaçınarak dikkatleri üzerine çeken Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan bu kez de Ukraynalı genç kızlarla verdiği "temassız sarılma" pozuyla gündem oldu. Kimileri Turan'ın mesafeli duruşunu takdir ederken, kimileri ise pozun fazla abartılı olduğunu savundu.

Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olarak kariyerine devam eden Arda Turan, Ukrayna'da kaydedilen anlarla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

ARDA'DAN "TEMASSIZ SARILMA"

Genç Ukraynalı hayranları, Turan'la fotoğraf çekilmek isterken ünlü isim bu talebi kırmayarak kameralara poz verdi. Ancak Turan, bu sefer de karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kısa sürede binlerce yorum alan kareler, sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri Turan'ın mesafeli duruşunu takdir ederken, kimileri ise pozun fazla abartılı olduğunu savundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
