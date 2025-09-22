Arda Turanlı Shakhtar Donetsk tek golle kazanarak lideri yakaladı

Haberler

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti. Shakhtar Donetsk, lider Dinamo Kiev ile puanlarını eşitledi.

Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile Zorya Luhansk karşı karşıya geldi. Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Shakhtar Donetsk, 1-0 kazandı.

TEK GOLLE 3 PUAN

Maçın başından bu yana maça üstünlüğünü koyan Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

SHAKHTAR DONETSK LİDERİ YAKALADI

Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya Luhansk, sahasında Obolon'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
