Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında İskoç ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında İskoç ekibi Aberdeen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Pittodrie Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 3-2 kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA SON GÜLEN SHAKHTAR

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Egor Nazaryna, 54. dakikada Lucas Ferreira ve 59. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Aberdeen'in golleri 8. dakikada Jesper Karlsson ve 69. dakikada Nicky Devlin'den geldi.

ARDA TURAN 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın ekibi Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırlayacak. Aberdeen, AEK deplasmanına gidecek.

