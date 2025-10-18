Haberler

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı
Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Polessya'yla 0-0 berabere kaldı. Arda Turan'ın öğrencileri, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi. Polessya'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

ARDA TURAN LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonucun ardından ligde 18 puana yükselen Shakhtar Donetsk, liderliği 19 puana yükselen Kryvbas KR'ya kaptırdı. Polessya ise aldığı 1 puanla birlikte puanını 16'ya çıkardı.

SIRADAKİ RAKİP KUDRIVKA

Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Polessya, Obolon Kyiv'e konuk olacak. Arda Turan'ın öğrencileri, Kudrivka'yı ağırlayacak.

