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Arda Turan, Ümit Milli Takımımız'ın başına geçiyor

Spor Haberleri

Arda Turan, Ümit Milli Takımımız'ın başına geçiyor

Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'la yolların ayrılmasının ardından TFF'den sürpriz bir hamle geldi. Takımın sorumluluğu Arda Turan'a veriliyor.

Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından olan Arda Turan, saha kenarındaki ilk görevine adım atıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yardımcı antrenör olarak ekibe girmesi beklenen Turan'ın hikayesi farklı şekilleniyor.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını yazdı.

Arda Turan, Ümit Milli Takımımız'ın başına geçiyor

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Ümit Milli Takımımız'ın başına geçiyor

TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Spor Haberler

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