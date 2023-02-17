Arda Turan, Ümit Milli Takımımız'ın başına geçiyor

Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından olan Arda Turan, saha kenarındaki ilk görevine adım atıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yardımcı antrenör olarak ekibe girmesi beklenen Turan'ın hikayesi farklı şekilleniyor.

KAFKAS'IN YERİNE

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını yazdı.

"RESMİ AÇIKLAMA GELECEK"

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.

KURSA KATILMIŞTI

TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.