Arda Turan: Takım Halinde Konsantrasyon Sorunu Yaşıyoruz

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, takım halinde konsantre olmaya zorlandıklarını belirterek, "Daha güzel maç izlettirmek istedik. Bunun için çok iyi hazırlandık. Bizim içinde bulunduğumuz şartlar bu kadar bizi motive ediyor. İyi bir ruhta değiliz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Galatasaray'a 5-1'lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Galatasaray'ı, Okan hocayı tebrik ediyorum. Yaptıkları iş muhteşem. Oyun olarak maçın başında istediğimiz şeyleri yapamadık. Sadece savunma yaparak bitiremeyeceğimizi düşünüyorduk. Daha fazla tehdit etmemiz lazımdı. Maalesef üstünlük sağlayamadık. Oyunu kurmada zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Maçta kötü durumda değildik. Duran toptan 29. gollerini attılar. Etkili ortalar yapıyorlar. Bunu da çalışmıştık. Galatasaray'ın bize göre daha fazla motivasyonu vardı. İkinci yarıya iyi başladık. Kırılma hamleleri vardı. Sonrasında konsantrasyonumuz dağıldı. Çok üzgünüz. Daha güzel maç izlettirmek istedik. Bunun için çok iyi hazırlandık. Bizim içinde bulunduğumuz şartlar bu kadar bizi motive ediyor. Çok iyi durumda değiliz. Takım halinde sahaya konsantre olmakta zorlanıyoruz. Lideri olarak bunu çözmeye çalışacağız. Futbol böyle kayıplar var. Bir an önce toparlanıp, önümüze bakmaya çalışacağız" diye konuştu.

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade eden Turan, "Benim için üzücü bir skor, daha iyi oyun oynamak isterdim. Futbolda kazanmak da, kaybetme de var" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız şey çok kıymetli"

Gelecek sezonki planlarının sorulması üzerine Arda Turan, "Burada mutluyuz. Burası mutlu bir aile. Burasının finansmanını ben sağlamıyorum. Başkanımız ve asbaşkanımız karar verecek. Onların belirleyeceği yol haritasıyla ilerlemek zorundayız. Benim işim saha içi. Benim bugün üzüntüm, inşa ettiğimiz muhteşem bir oyun vardı. Bütün seneyi herkesten fazla koşarak geçirdik. Taktiksel olarak bir şeyler yapamaya çalışıyoruz. Barcelona'nın, City'nin yaptığını burada Türkiye'ye evrilmiş haliyle yapmaya çalışıyoruz. Kolay bir şey değil. Yaptığımız şey çok kıymetli. Üzüntüm yaptığımız şeyleri gösterememek oldu" diye konuştu.

"Saha içini konuşmak lazım"

Oyunu güzelleştirmenin önemine değinen Turan, "Saha içini konuşmak lazım. Saha içine bakmadığımız sürece mart, nisan, mayıs ayında Avrupa maçı göremeyeceğiz. Hayal ettiğimiz şey daha iyi oyun, statlar, zeminler olmalı. Oyuna bakmalıyız. Oyun iyi olduktan sonra Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi kim yenebilir, şu anki kadrolarıyla. Beşiktaş, Trabzonspor da buna dahil. Oyun içine bakmak daha keyifli ve eğlenceli olacaktır. Yorulduk, sıkıldık. Ben yoruldum" ifadelerini kullandı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Barcelona ile final oynayacak Trabzonspor U19 Takımı için ise, "Trabzonspor U19 Takımı, bizi heyecanlandırdılar, mutlu ettiler. Futbolun asıl sebebini bize hatırlattılar. Son golde çağlık çığlığa çocuk gibi sevindik. Bugün iyi geçseydi yarın finale gitmeyi düşüyordum. Dualarım onlarla. Barcelona eski takımım. Trabzon şehrine, kulübüne yakıştı. Ertuğrul Doğan'ın da çok kıymetli bir başkan olduğunu düşünüyorum. Onun da böyle bir morale ihtiyacı vardı. Gönülden tebriklerimi sunuyorum. Kariyer yolculuklarında acele etmesinler, uzun bir hayat var. Oyunun keyfini almaya çalışsınlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL