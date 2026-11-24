SHAKHTAR Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Bizim amacımız savaş bittiğinde Avrupa kupalarında final oynayabilecek, şampiyonluk kazanabilecek bir Shakhtar bırakabilmek" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Shakhtar Donetsk, yarın TSİ 23.00'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolculardan Lassina Traore, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Arda Turan, "Yarın kötü bir sonuç alsak bile kalan 3 maçta oyuncularımla dünyanın her yerinde her takımla oynayabileceğimizi düşünüyorum. Inter ve PSV'ye karşı nasıl oynadıysak aynı şekilde devam edebiliriz. Bizim amacımız savaş bittiğinde Avrupa kupalarında final oynayabilecek, şampiyonluk kazanabilecek bir Shakhtar bırakabilmek. Yarın bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyoruz. Kazanırsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Kazanamasak da kalan 3 maçı kazanabilecek potansiyelimiz var" diye konuştuç

'GELİŞİYORUZ VE DOĞRU YÖNDE İLERLİYORUZ'

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Arda Turan, "Bizim için anlamı büyük olan bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyundan memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Sistemin bazı şeylerinin oturduğunu düşünüyorum ama detaylarda ve bazı anlarda problem yaşıyoruz. Yarın daha dikkatli olmalıyız. Çünkü çok iyi bir hoca ve takım var. Fenerbahçe tarihinden gücünü almış bir takım. Zihnimizde gerekli saygıyı göstermeliyiz. Bütün mücadelemizi verip her anı doğru oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

'İKİ TARAF DA GLADYATÖR GİBİ OLACAK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile arasındaki ilişkiye de değinen Arda Turan, karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Turan, "İkimiz de maçın keyfini çıkarmayı planlıyoruz. Tarih boyunca çok şey yaşadık ama onların kıymetini duyguyla bilemedik. Artık bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. Abi ve kardeşin birbirine karşı oynayacağı bir maç olacak. Yarın iki taraf da gladyatör gibi olacak. Birbirimizi yenmek için bütün her şeyimizi ortaya koyacağız ancak düdük çaldığında her şey bitmiş olacak. Sonuç ne olursa olsun bu maçı her zaman iyi bir şekilde hatırlayacağım" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KENDİ STADINDA OYNAMAYAN BİR TAKIMIN İLK 24'TE OLMASI ÇOK ZOR'

Shakhtar Donetsk'in savaş nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çeken Turan, takımın organizasyon ve seyahat süreçlerinde sıkıntılar yaşadığını söyledi. Turan, "Bizim tesisimiz yok, stadımız yok. Bunları unutmamak lazım. Buraya gelmek 15-16 saati bulabiliyor. Brezilyalı oyuncularım Krakow'da kaldı, bir gün sınırı geçemediler. Bazen çok iyi oynuyoruz fakat tribünde 2 bin seyirci var, hissedemiyoruz. Kötü oynuyoruz yine hissedemiyoruz. Bu oyun duyguları yukarıya çıkartmak, adrenalin yaşamak için var. Bu çocuklar çok harika işler yapıp muhteşem oyunlar oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde kendi stadında oynamayan bir takımın ilk 24'te olması çok zor" sözlerini sarf etti.

Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarların sayıca daha fazla olabileceğini belirten Turan, "Yarın biz ev sahibiyiz. Tabii ki Ukraynalı insanlar bizi desteklemeye gelecek fakat Fenerbahçeli taraftarlar bizden fazla olacaktır. Bütün bunların yanında yalnızca sahanın içinde kalmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN SON 15-20 MAÇINI ANALİZ EDİYORUZ'

Fenerbahçe'yi yakından takip ettiklerini belirten Arda Turan, rakiplerinin son maçlarının yanı sıra Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa dönemindeki karşılaşmalarını da analiz ettiklerini dile getirdi. Turan, "Futbol artık bütün planları sahada uygulama oyunu. Sadece önde veya arkada bekleyerek oynayamazsınız. Her türlü senaryoya çalışmanız gerekiyor. O an hangisi gerekliyse onu oynayacağız. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her tarafına hazır olmalısınız. Fenerbahçe'nin son 15-20 maçını analiz ediyoruz. Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki maçlarını da analiz ediyoruz. Yarın Fenerbahçe için tur adına çok önemli bir maç olacaktır. Tecrübeli oyuncular her şeyini verecektir. Gerçekten iyi bir Fenerbahçe bekliyorum" diye konuştu.

'BAZEN FUTBOL HER ŞEYDİR, BAZEN HİÇBİR ŞEYDİR'

Emre Belözoğlu ile arasındaki rekabete de değinen Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz karşılıklı tavla oynarken, ayak tenisi oynarken, padel oynarken kavga ediyoruz. Antrenman maçı oynarken bile tartışıyoruz. Zaten bu rekabeti kaybedersek biz olmaktan çıkarız. Bazen futbol her şeydir, bazen hiçbir şeydir. Onu dengelemek gerekiyor. En çok da bizim ülkemiz için."

TRAORE: HOCAMIZ VE BİZ YARIN İÇİN HAZIRIZ

Fenerbahçe karşılaşmasına hazır olduklarını belirten Lassina Traore, "Kante'ye saygı duyuyoruz. Biz de hazırız ve her şeyimizi vereceğiz. Bizim de tecrübemiz var. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar adına oynamak büyük bir ayrıcalık. Güzel bir takımı ve şehri temsil ediyoruz. Ukraynalıları gururlandırmak ve mutlu etmek için buradayız. Hocamız için önemli bir akşam. Türk takımına karşı oynayacağız. Hocamız ve biz yarın için hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı