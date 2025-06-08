Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.

MİLLİ GOLCÜYÜ İSTİYOR

İki yıllığına Ukrayna temsilcisine imzayı atan 38 yaşındaki teknik adam, transferde gözünü Fransa'ya çevirdi. Turan ve ekibi, Fransa Ligue 1 temsilci Rennes'de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım için kolları sıvadı.

Ukrayna ekibinde transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bertuğ için gelecek hafta temasların devam edeceği belirtilirken, genç teknik adamın milli oyuncuyu ön hatta çok istediği öğrenildi.Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.

Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor

SEZON RAKAMLARI

Shakhtar Donetsk'in kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım, bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralanmıştı. Milli futbolcu Getafe formasıyla 27 maçta süre alırken, 3 gol ve 1 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
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