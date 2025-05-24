Arda Turan: "Önümüzde yurt dışından 4 teklif var"

Arda Turan: 'Önümüzde yurt dışından 4 teklif var'
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Antalyaspor karşısında son kez Eyüpspor teknik direktörü olarak sahaya çıktığını söyleyerek, "Önümde yurt dışından 4 teklif var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sezonun son iç saha müsabakasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

''YURT DIŞINDAN DÖRT TEKLİF VAR''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Çok sevdiğim bir abim vardı bugün rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Kazansaydık altıncı olabileceğimiz bir maçtı. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hakemleri konuşmadık. Çocuklara, gençlere iyi bir takım izlettik. Bu sebeple gururluyuz. Bugün Eyüpspor'daki son maçımdı. Bi on gün dinlenip karar vereceğiz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a bana verdikleri imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca hedefimiz futbol oynama hedefimizle ile sahaya çıktık. Önümde yurt dışından dört teklif var. Bunu değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız." diye konuştu.

Pro-lisans konusunda açıklama yapan Turan, önümüzdeki sezondan itibaren pro lisanslı olarak maçlara çıkacağını iletti.

''OYUNCULARI TÜRK VE YABANCI DİYE AYIRMAM''

Verecekleri karara göre çalışacağı takıma göre planlama yapacaklarını dile getiren Arda Turan, "Ben oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam. Görev alacağımız takım belli olduğunda ihtiyaca göre buradan da oyuncularla tabiki çalışma ihtimalimiz var. Ben Türkiye'de çok yetenekli oyuncuların olduğunu düşünen bir teknik adamım." açıklamalarında bulundu.

Arda Turan, eflatun-sarılı ekibin başında çıktığı son basın toplantısına oğlu Hamza ile birlikte çıktı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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