Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Ukrayna Premier Lig'in 14. haftasında lider Shakhtar Donetsk, sahasında Kryvbas'ı ağırladı. Mücadele 2-2 sona ererken karşılaşmada en çok konuşulan olay Arda Turan'ın tepkisi oldu.

RAKİP KULÜBEYİ BASTI

İkinci yarının başında tansiyon yükseldi. 47. dakikada Arda Turan, rakip takımın teknik ekibiyle sözlü tartışmaya girdi ve adeta çılgına döndü. Turan'ın doğrudan rakip yedek kulübesine kadar giderek sert bir şekilde tepki gösterdiği görüldü. Bu davranışı sonrası hakem teknik direktöre sarı kart çıkardı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Karşılaşmanın ardından olaylı pozisyonla ilgili konuşan Arda Turan, tartışmanın aileyle ilgili söylenen sözlerden kaynaklandığını belirterek, "Duygular yükseldiğinde bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözler her koşulda yakışıksızdır. Bu yüzden tepkim abartılı olsa bile benzer durumlarda yine tepki veririm. Bundan asla pişmanlık duymam" dedi.

4. SARI KART, 1 MAÇ CEZA

Ukrayna basınına göre Turan, bu sezon ligde 4. sarı kartını görmüş oldu ve otomatik olarak bir maç men cezası aldı. Bu nedenle Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in bir sonraki Kolos maçında takımının başında yer alamayacak.