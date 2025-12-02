Haberler

Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Kryvbas maçında yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Turan, maç sonrası verdiği tepkide pişmanlık duymadığını belirtti. Turan'ın tartışmanın aileyle ilgili söylenen sözlerden kaynaklandığını ifade etti. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Turan, bir sonraki Kolos maçında takımının başında yer alamayacak.

  • Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk ile Kryvbas arasındaki maçta rakip takımın yedek kulübesine giderek tepki gösterdi.
  • Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de bu sezon 4. sarı kartını aldı ve bir maç men cezası alarak takımının bir sonraki maçında yer alamayacak.

Ukrayna Premier Lig'in 14. haftasında lider Shakhtar Donetsk, sahasında Kryvbas'ı ağırladı. Mücadele 2-2 sona ererken karşılaşmada en çok konuşulan olay Arda Turan'ın tepkisi oldu.

RAKİP KULÜBEYİ BASTI

İkinci yarının başında tansiyon yükseldi. 47. dakikada Arda Turan, rakip takımın teknik ekibiyle sözlü tartışmaya girdi ve adeta çılgına döndü. Turan'ın doğrudan rakip yedek kulübesine kadar giderek sert bir şekilde tepki gösterdiği görüldü. Bu davranışı sonrası hakem teknik direktöre sarı kart çıkardı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Karşılaşmanın ardından olaylı pozisyonla ilgili konuşan Arda Turan, tartışmanın aileyle ilgili söylenen sözlerden kaynaklandığını belirterek, "Duygular yükseldiğinde bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözler her koşulda yakışıksızdır. Bu yüzden tepkim abartılı olsa bile benzer durumlarda yine tepki veririm. Bundan asla pişmanlık duymam" dedi.

4. SARI KART, 1 MAÇ CEZA

Ukrayna basınına göre Turan, bu sezon ligde 4. sarı kartını görmüş oldu ve otomatik olarak bir maç men cezası aldı. Bu nedenle Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in bir sonraki Kolos maçında takımının başında yer alamayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.