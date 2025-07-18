Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu
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Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu
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Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde Ilves ile 0-0 berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Teknik Direktör Arda Turan'ın maç sonrası röportajda Ukraynalı gazeteciyle göz teması kurmaması dikkat çekti. Kullanıcılar, bu tavrı eşi Aslıhan Doğan'dan çekinmesine bağladı.

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımıyla deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar, toplam skorla tur atladı ve Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu

RÖPORTAJI OLAY OLDU

Müsabakanın ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Ancak röportaj sırasında sergilediği tavır, maçtan çok sosyal medyada konuşulan konu haline geldi. 38 yaşındaki teknik adam, 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçındı. Turan'ın bu mesafeli davranışı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle yaptığı röportaj olay oldu

"ASLIHAN DOĞAN'DAN ÇEKİNDİ" İDDİASI

Turan'ın bu tutumu hakkında sosyal medya kullanıcıları " Aslıhan Doğan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" gibi yorumlar yaptı. Hatırlanacağı üzere, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan arasında geçmiş yıllarda "ihanet" iddiaları nedeniyle bazı gerginlikler yaşanmıştı. Ancak son dönemde ikilinin evliliğinde daha dengeli bir süreç başladığı biliniyor.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

şeytana uymamakta direniyor :)

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