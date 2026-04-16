Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı finalinde

ARDA Turan'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Shakhtar, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak yarı finale çıktı.

Konferans Ligi çeyrek finalindeki ilk maçı 3-0 kazanan Shakhtar, rövanş maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaştı. AFAS Stadı'nda TSİ ile 19.45'de başlayan mücadelede teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın golleri Shakhtar Donetsk adına 58'inci dakikada Alisson ve 83'üncü dakikada Meirelles'ten geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise Jensen ve Sin kaydetti.

Ukrayna ekibi bu sonuçla Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

