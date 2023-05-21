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Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'un maçına ünlü akını! Herkes Fatih Terim'e odaklandı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un, Ankarakeçiörengücü ile oynadığı karşılaşmayı Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Fatih Terim tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbol dünyasının ünlü simaları da maça geldi.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'un maçına ünlü akını! Herkes Fatih Terim'e odaklandı

TORREIRA MAÇTA

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, maçı tribünden takip etti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'un maçına ünlü akını! Herkes Fatih Terim'e odaklandı

TERİM VE VURAL YAN YANA

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'a destek vermek için maça geldi. Yılmaz Vural da Fatih Terim'in hemen yanında karşılaşmayı takip etti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'un maçına ünlü akını! Herkes Fatih Terim'e odaklandı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Yılmaz Vural Galatasaray Fatih Terim Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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