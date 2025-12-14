Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Ukrayna ekibi, lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy'den Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Prosper Obah'ı 4 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- Prosper Obah, bu sezon Ukrayna Premier Ligi'nde 15 maçta 7 gol atarak gol krallığı sıralamasında zirvede yer aldı.
- Shakhtar Donetsk, ocak ayına kadar en az 4 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.
Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, ligdeki dengeleri değiştirecek ilk transferini yaptı.
LİDER TAKIMDAN TRANSFER
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ligde lider konumda bulunan LNZ Cherkasy'in formasını giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Shakhtar, 4 milyon 400 bin euro bonservis ödediği 22 yaşındaki futbolcuyla 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.
YENİ İSİMLER EKLENMEYE DEVAM EDECEK
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Shakhtar Donetsk'in transferlere devam edeceği, ocak ayına kadar en az 4 oyuncunun daha takıma katılacağı belirtildi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Obah, bu sezon takımıyla ligde çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol kaydetti ve Ukrayna Premier Ligi gol krallığı yarışında zirvede bulundu.