Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği kaptırdı

Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka ile Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Kolos Stadium'da oynanan mücadele, 0-0 berabere sonuçlandı.

SHAKHTAR DONETSK LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arda Turan'ın öğrencileri 32 puana yükseldi ve liderliği LNZ Cherkasy'e kaptırdı. Kolos Kovalivka ise ligdeki puanını 24 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhar Donetsk, Epitsentr ile karşı karşıya gelecek. Kolos ise Kryvbas deplasmanına gidecek.