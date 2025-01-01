Arda Turan'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Genç antrenör Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşayan Ahmet Kutucu, dünya yıldızlarıyla yarışıyor.

TEK RAKİBİ SALAH

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kutucu Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol katkısı veren oyuncular arasında yer alıyor.

Kutucu, bu sezon 12 farklı maçta skor katkısında bulunarak Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın ardından en çok skor katkısında bulunan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.