Arda Turan Eyüpspor'a Veda Etti

Arda Turan Eyüpspor'a Veda Etti
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Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, takımın 37'nci haftasındaki Antalyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında takımından ayrıldığını duyurdu ve sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaştı. Arda Turan, Eyüpspor'daki anılarını ve duygularını anlatarak, buranın her zaman kalbinde olacağını ifade etti. Genç teknik adam, Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında dün oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor'dan ayrılacağını duyuran Arda Turan, eflatun-sarılı ekibe videolu mesajla veda etti.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından teknik direktör Arda Turan'ın veda konuşmasını içeren bir video paylaşıldı. Genç teknik adam; "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor'da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'dan ayrılan teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'le 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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