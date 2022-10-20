Arda Turan'dan herkese ters köşe! Galatasaray'ın ezeli rakibine antrenör oluyor

Kısa bir süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Galatasaray ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Arda Turan, yeni bir maceraya adım atıyor. Turan'ın Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde görev alacağı öne sürüldü. İkili daha önce Başakşehir'de de birlikte çalışmışlardı.