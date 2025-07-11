Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
UEFA Avrupa Ligi'nde sonraki turda Beşiktaş'a rakip olacak takımı belirleyecek karşılaşmada Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk 1. Eleme Turu'nda Ilves Tampere'ye gol oldu yağdı. Arda Turan'ın ilk resmi maçı olan karşılaşmada Ukrayna ekibi Shakhtar, Ilves Tampere'yi 6-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları başladı. İlk eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves'i konuk etti.
Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanan maçta Ukrayna temsilcisi şov yaptı. Shakhtar, Alisson'un 26, Kaua Elias'ın 43'te attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan turuncu siyahlılar, 47'de Alisson, 74'te Kevin, 87'de Pedrinho ve 90'da Newerton'un attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.
TURU GEÇEN BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz'da oynanacak. Turu geçen takım Beşiktaş'ın rakibi olacak.
Kaynak: Haberler.com / Spor