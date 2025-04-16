Arda Turan'dan 6-0 kazandıkları maç sonuna damga vuran sözler

Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Arda Turan'ın soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşma gündem oldu.

"FAZLA YÜKSEK SESLE SEVİNMEYİN"

Çok fazla yüksek sesle sevinmeye gerek yok. Futbol ciddi bir oyundur, yaptığınız işi küçümsemeyin. Antrenman maçında 6 tane gol çıkmaz. Gerçekten birçok şeyi hak ediyorsunuz hepinize aferin. Böyle çalışmaya devam. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.