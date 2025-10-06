Haberler

Arda Turan'dan 4-1'lik yenilgi sonrası dikkat çeken sözler: İlk kez böyle hissediyorum

Arda Turan'dan 4-1'lik yenilgi sonrası dikkat çeken sözler: İlk kez böyle hissediyorum
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde LNZ Cherkasy'ye 4-1 mağlup oldu. Bu, Shakhtar Donetsk'in bu sezon ligdeki ilk yenilgisi oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstlendi ve "Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

LNZ Cherkasy tarihinde ilk kez Shakhtar Donetsk'i mağlup ederken, Shakhtar Donetsk de bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

"EN KÖTÜ GÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım. Bugünkü maç, her şeyden önce, bire bir durumlar üzerine kuruluydu ve maalesef yaşanan tüm bu olaylara yeterince tepki veremedik. Tepkimizin ne olacağını, sıradan bir takım olarak mı yoksa şampiyon bir takım olarak mı tepki vereceğimizi vurgulamak da önemli. Kesin olarak söyleyebileceğim şey, milli maçlar için verilen aradan sonra, bugünkü maçtan hep birlikte öğrenmemiz gereken birçok ders çıkaracağımızdır" dedi.

Açıklamalarına devam edenTuran, "Yenilgiye rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdim ve tüm milli takım oyuncularımıza bol şans diledim, çünkü milli takımınızı temsil etmek futboldaki en onurlu şeylerden biri. Ve ülkelerini, özellikle de Ukrayna milli takımı temsilcilerini temsil etme fırsatı buldukları için gerçekten gurur duyuyorum. Genel olarak, deplasman öncesinde onlara olumlu bir hava katmak için elimden gelenin en iyisini yaptım; onları da zorlu maçlar bekliyor" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
