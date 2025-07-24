Arda Turan: 'Beşiktaş'a karşı daha iyi performans göstermeliyiz'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'a karşı deplasmanda iyi bir galibiyet aldıklarını ancak rövanş maçında bugünkü performanslarının üstüne çıkmaları gerektiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Kolay bir şey değil burada oynamak. Maça da dengeli başladık. Oyun planını oyuncularımın iyi oynadığı için mutluyum. Pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit 3 gol yemek, buraları daha dikkatli oynamamız lazım. Bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız daha farklı skor almalısınız. Oyuncularım daha gençler. Ben 19 yaşındayken Bordeaux'da kırmızı kart görüp maçı mahvetmiştim. Onların hata yapma haklarını ellerinden almayacağım. Daha üst seviyelere gitmek istiyorsak bu kadar basit goller yemeyeceğiz. Tur daha bitmedi. Beşiktaş çok büyük bir camia. Orada da buradan daha iyi mücadele etmemiz gerek. Oyuncularımdan bunu umuyorum" ifadelerini kullandı.

"En iyi savunma topa sahip olmaktır"

Turan, skor avantajı elindeyken iki oyuncu değişikliği yapmasıyla alakalı, "'Gördüğünü yapmaktan korkma' diye Fatih Terim hocadan öğrendim. Teknik direktör olarak da bunu yapmaya çalışıyorum. En iyi savunma topa sahip olmaktır. Bizim bütün paslarımız planlı. Plan dışındaki pastan rahatsız olurum" şeklinde konuştu.

"Planımız ön alan baskısıydı"

Mert Günok'un çok iyi uzun toplar attığını ve kendisine daha fazla baskı yapamaya çalıştıklarını dile getiren başarılı teknik adam, "Çok iyi uzun top atıyor. İkinci golü de öyle yedik. Kendi karşılama planlarımız değiştirmedik. Elinizde Orkun, Gedson gibi oyuncular varsa bazen bunu çözerler. Demir Ege de beğendimiz bir oyuncu. Planımız ön alan baskısıydı. Topu kazanacağımızı biliyorduk. İyi beklerimiz var. Gençler, onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Henüz turu yüzde 100 kazanmadıklarının altını çizen Arda Turan, "Tur bitmedi. Beşiktaş geçişten çok gol atan bir takım. 0-0'la maça çıkacağımız söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

38 yaşındaki teknik adam, son olarak da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı camiaya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL