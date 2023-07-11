Arda Kardeşler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını yönetti

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci ön eleme turu ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Rakow ile Estonya ekibi Flora arasında oynanan ve 1-0 ev sahibi Rakow'un üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı yönetti.<Şampiyonlar Ligi 1'inci ön eleme turunda Polonya ekibi Rakow ile Estonya temsilcisi Flora karşı karşıya geldi. Polonya'nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olurken, Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yaptı.