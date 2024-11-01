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Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti

Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
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Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ün 5-6 yıl geriye dönük olmak üzere kendileri hakkındaki hakaret içeren paylaşımlar için dava açtıkları iddia edildi. Kardeşler ve Küçük'ün uzlaşı bedeli olarak ise 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği de öne sürüldü.

Galatasaray- Beşiktaş derbisindeki tartışmaları hakem kararlarının yankıları sürerken, Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KENDİLERİNE EDİLEN KÜFÜRLERİ GELİR KAPISI YAPMIŞLAR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını dava ederek bunu bir gelir kapısı haline getirdiler.

"5-6 YIL ÖNCESİNE KADAR DAVA AÇIYORLAR"

Bu gelişmenin iki savcı tarafından da doğrulandığı belirtilen haberde iki hakemin 5-6 yıl öncesine ait paylaşımlar hakkında dahi dava açtıkları ifade edildi. Kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan kullanıcılar için Arda Kardeşler'in 200 civarında, Zorbay Küçük'ün ise 150 civarında dava açtığı belirtildi.

Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirttiArda Kardeşler

"UZLAŞMAK İÇİN 50-100 BİN TL İSTİYORLAR"

Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ün, söz konusu davalarda karşı taraftan uzlaşı bedeli olarak 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kardeşler ve Küçük ile ilgili bir yaptırım yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirttiZorbay Küçük

11 MİLYON TL GELİR İDDİASI

Öte yandan Arda Kardeşler'in Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu gün kendisine küfredenleri mahkemeye verme kararı aldığı iddia edilmiş ve Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntüde Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görülmüştü. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı ve bunun sonucunda 11 milyon TL gelir elde edeceği de öne sürülmüştü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımhmt Asln:

Demekki bana sövsünlerde tazminat alayım diye milleti çıldırtıyorlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hakaret etmeyin para da ödemeyin

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Haber Yorumlarımustafa demir:

aferim lan

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