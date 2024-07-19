Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman, sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan bir isim olarak kulüpsüz kaldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile kıyaslanan Akman'ın yeteneği taraftarlar tarafından üst düzey olarak değerlendiriliyordu. Galatasaray'ın bu genç yeteneği bırakması taraftarları şaşırttı.
Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı. Akman, bir dönem Arda Güler ile kıyaslanıyordu.
KULÜPSÜZ KALDI
Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Akman, Manisa FK ile görüşüyor.
ARDA İLE KIYASLANIYORDU
Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.