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Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

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Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman, sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat teklifi almayan bir isim olarak kulüpsüz kaldı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile kıyaslanan Akman'ın yeteneği taraftarlar tarafından üst düzey olarak değerlendiriliyordu. Galatasaray'ın bu genç yeteneği bırakması taraftarları şaşırttı.

Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı. Akman, bir dönem Arda Güler ile kıyaslanıyordu.

KULÜPSÜZ KALDI

Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Akman, Manisa FK ile görüşüyor.

Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

ARDA İLE KIYASLANIYORDU

Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.

Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Real Madrid Arda Güler Sözleşme Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zamanla Akıllanan Adam:

HAMZA DEĞİL EFE AKMAN KIYASLANIYORDU. ONUNLADA SÖZLEŞME UZATILDI

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