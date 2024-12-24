Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gazeteci ve uzmanların katılımıyla yapılan oylamada, 2024'ün en iyi genç futbolcularını belirlendi.

ARDA GÜLER DE ARALARINDA

10 kişilik listede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de yer aldı. Arda, sık sık karşılaştırıldığı Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın ardından kendisine 2. sırada yer buldu.

İŞTE O LİSTE

Lamine Yamal: 303

Arda Güler: 51

Gavi: 36

Pau Cubarsi: 34

Endrick: 26

Kobbie Mainoo: 25

Joao Neves: 20

Savinho: 18

Alejandro Garnacho: 10

Bilal El Khannouss: 9

ARDA, LA LIGA'DA AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Arda Güler, ilk yarısı tamamlanan La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Arda, oylamalarda Lamine Yamal (Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (Celta Vigp) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

19 yaşındaki genç yıldız, ödül kazandığı Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu. Arda, bu maçlarda Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano karşısında ise 2 asist yaptı.

ARDA'NIN SEZON PEFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasını toplamda 20 maçta sırtına geçirdi ve söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.