Arda Güler ve Kenan Yıldız 2025'te aynı takımda forma giyecek

Futbolseverler gerek ulusal gerekse uluslararası turnuvaları yakından takip ederken gözler bir yandan da ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Ocak ayına az bir süre kala hem Türkiye'de hem de Avrupa'da transfer çalışmaları hızla arttı.

Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızını Almanya Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen yakından takip ediyor. Ancak İspanyol basınına göre Leverkusen'den sonra yıldız oyuncu için bir Avrupa devi daha talipli olarak ortaya çıktı.

JUVENTUS DEVREDE

İspanyol gazeteci ve TV yorumcusu Eduardo Inda, canlı yayında Arda Güler ile ilgili bomba bir haber verdi. Inda, 19 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A devi Juventus'un talip olduğunu söyledi.

AYNI TAKIMDA OLABİLİRLER

İspanyol gazeteci, Juve'nin ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini aktardı. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, 2025 yılında iki millî futbolcu aynı takımda oynayacak.