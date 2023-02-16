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Arda Güler, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira mı bağışladı? Gerçek ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için televizyon kanallarının ortak yayını ile organize edilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Arda Güler'in 6 milyon lira bağışladığı iddia edildi.

ARDA GÜLER, 6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI İDDİASI

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına spor camiasından destek yağdı. Birçok sporcu ve kulüp başkanı bağışta bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in de depremzedeler için 6 milyon lira bağışladığı belirtilmişti. Canlı yayında alt yazıda ismi görünen futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Arda Güler, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 6 milyon lira mı bağışladı? Gerçek ortaya çıktı

KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ İSİM BENZERLİĞİ

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığını ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Arda Güler Deprem Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yada gelişine isimleri ve meblağları yazıyorlar :)

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