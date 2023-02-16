Arda Güler, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 6 milyon lira mı bağışladı? Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, depremzedeler için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için televizyon kanallarının ortak yayını ile organize edilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Arda Güler'in 6 milyon lira bağışladığı iddia edildi.

ARDA GÜLER, 6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI İDDİASI

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına spor camiasından destek yağdı. Birçok sporcu ve kulüp başkanı bağışta bulunurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in de depremzedeler için 6 milyon lira bağışladığı belirtilmişti. Canlı yayında alt yazıda ismi görünen futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ İSİM BENZERLİĞİ

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür, Arda Güler'in "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığını ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirtti.