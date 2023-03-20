Bir garip tepki! Stefan Kuntz, Arda Güler sorusunu duyar duymaz gülmeye başladı

A Milli Takımımızın hocası Stefan Kuntz'a, Ermenistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkındaki planları soruldu. Soruyu duyar duymaz gülen Kuntz, "Kadroya kimi kattıysak bize yardımcı olması için aldık" diye cevap verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçlar öncesi Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

ARDA SORUSUNA GÜLDÜ

Bir muhabir, "Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler. En çok isimlerden geleceğe dair. Çekya maçında ilk kez görev vermişti, A Milli forma ile tanışmıştı. Şimdi resmi karşılaşmalar var. Arda Güler'in A Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili planlarınız ne, alacağı süre konusunda?" şeklinde bir soru yöneltti. Kuntz ise soruyu duyar duymaz güldü.

KUNTZ'TAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Stefan Kuntz, Arda Güler hakkında gelen soruya "Ufak ufak da olsa bazı adımlar attı kasım ayından beri. Aynı zamanda kadroya kimi kattıysak önümüzdeki iki maçta bize herhangi bir şekilde yardımcı olacağını düşündüğümüz için kattık, böyle." ifadeleriyle yanıt verdi.