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Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı

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Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Hem futbol hem de voleybol yeteneği ile dikkat çeken Arda Güler, plaj voleybolu oynarken görüntülendi ve görenler hayranlıkla izledi. İkili, tatillerinden paylaştıkları karelerle sosyal medyada yüz binlerce beğeni alıyor.

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, tatil için Bodrum'u tercih etti. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. O anlar gündem oldu.

TATİL İÇİN BODRUM'U SEÇTİ

EURO 2024 sonrası tatil için Bodrum'u seçen yıldız futbolcunun voleybol oynadığı anlarda yüzlerce seyirci tarafından hayranlıkla izlenmesi de çok konuşuldu.

SEVGİLİSİ VOLEYBOLCU

Uzun süredir Arda ile sevgili olduğu bilinen Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Duru Nayman Milli Takım Real Madrid Arda Güler Voleybol Bodrum Futbol Tatil Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

Toto inceden kalkar bununda

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Serkan Wash:

Arda tatilde sahada ayakta durmayı öğren bence. Rakip futbolcu hafif dokunsa yere düşüyorsun. Fizik gücün sıfır. Futbolcu dediğin en başta sahada ayaklarını yere saglam basmalı güçlü olmalı. Ondan sonra teknik asis şut çekme gol atma işleri gelir. Fizik gücün 7 yaşındaki çocuk gibi. Bu yüzden Real Madrid de kadroya giremiyorsun.

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GENCOLAR null:

bu yorumu yaptığına göre senin durum harka olmalı hangi takımdasın muhtemelen parisin ortasahasında oynuyorsundur

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