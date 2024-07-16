Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile tatil için Bodrum'u tercih etti. Hem futbol hem de voleybol yeteneği ile dikkat çeken Arda Güler, plaj voleybolu oynarken görüntülendi ve görenler hayranlıkla izledi. İkili, tatillerinden paylaştıkları karelerle sosyal medyada yüz binlerce beğeni alıyor.
Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, tatil için Bodrum'u tercih etti. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi. O anlar gündem oldu.
TATİL İÇİN BODRUM'U SEÇTİ
EURO 2024 sonrası tatil için Bodrum'u seçen yıldız futbolcunun voleybol oynadığı anlarda yüzlerce seyirci tarafından hayranlıkla izlenmesi de çok konuşuldu.
SEVGİLİSİ VOLEYBOLCU
Uzun süredir Arda ile sevgili olduğu bilinen Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor. Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.