Arda Güler saha dışında da hızlı çıktı! Sosyal medyadan takipleştiği kişi büyük ses getirdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği başarılı performansla futbolseverleri mest eden Arda Güler, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı takiple dikkat çekti. Güler'in "pdm.clara" isimli fenomenin takip isteğine kısa sürede yanıt vermesi büyük ses getirdi.

Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda şov yapmaya devam ediyor. Genç yıldız, saha dışında yaptıklarıyla da gündeme gelmeye başladı.

KARŞILIKLI TAKİPLEŞTİLER

Sosyal medya fenomeni "pdm.clara", Arda Güler'i sosyal medyada takip etti. Takip isteğine geri dönen Güler'in bu hareketi sonrası ise fenomen hesabın takipçi sayısında oldukça belirgin bir artış oldu.

pdm.clara

YORUM YAĞDI

İkilinin karşılıklı takipleşmesi sonrası Arda Güler'e mesaj, "pdm.clara" hesabındaki fotoğraflara ise Türk takipçilerden yorum yağdı.