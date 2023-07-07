Arda Güler: Real Madrid'e imza attım

Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, gelecek sezon düzenli forma giymek istediğini söyledi. İspanyol ekibinde kalmayı tercih ettiğini belirten genç futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye büyük saygı duyduğunu ifade etti. Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay olmadığını belirten Arda, Real Madrid'in dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu vurguladı.