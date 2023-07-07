Arda Güler: Real Madrid'e imza attım
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Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, gelecek sezon düzenli forma giymek istediğini söyledi. İspanyol ekibinde kalmayı tercih ettiğini belirten genç futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye büyük saygı duyduğunu ifade etti. Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay olmadığını belirten Arda, Real Madrid'in dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu vurguladı.
"Ancelotti'ye büyük saygı duyuyorum"
"Real Madrid devreye girdikten sonra diğer teklifler bir şey ifade etmiyor"" Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay bir şey değil"İSTANBUL, – Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, İspanyol ekibinde kalarak gelecek sezon düzenli forma giymek istediğini söyledi.İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Arda Güler ile sözleşme imzaladıktan sonra toplantı düzenleyerek genç futbolcuyu basına tanıttı. Toplantıya, "Bu özel günde buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum ve gururluyum" sözleriyle başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ve başkan Florentino Perez'in kendisini ikna ettiğini anlattı. Madrid'e oynamaya geldiğini söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, "Bildiğiniz gibi Barcelona da beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Buraya oynamaya geldim. Kiralanmam söz konusu değil. Burada kalıp oynamak istiyorum" dedi."ÇALIŞIP FORMAYI ALMAK İSTİYORUM"Goller ve asistlerle takıma katkı vermek istediğini söyleyen Arda, "Orta saha ve sağ kenarda oynayabiliyorum. Benim burada nerede oynadığımın çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Aklımla oynamayı seviyorum. Ofansif anlamda çözüm üreten bir oyuncu olmak istiyorum. Gol ve asist yapabilmek istiyorum. Bu tarz bir oyuncuyum" diye konuştu.Kiralık olarak takımdan gitmeyeceğini yineleyen Arda Güler, "Dediğiniz gibi birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamız 'kiralamanın söz konusu olmadığını' söyledi. Beni de buna ikna ettiler. Buraya oynamaya geldim. Burada kalıp oynamak istiyorum. Çalışıp formayı almak istiyorum" şeklinde konuştu."REAL MADRİD EFSANESİ OLMAK İSTİYORUM"Arda Güler, Real Madrid gibi bir kulübü reddetmenin imkansız olduğuna değindi. Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid çok önemli bir mirasa ve önemli oyunculara sahip. Ronaldo'yu herkes biliyor, çok izledik. Mesut Özil, Guti ve Zidane bunlar takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum" İfadelerini kullandı."MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM"Real Madrid'e gelmeden önce bir dönem takımın formasını giyen Mesut Özil ile konuştuğunu belirten 18 yaşındaki futbolcu, "Çok büyük bir kulüp olduğunu söylemişti. Onunla iyi bir ağabey kardeş ilişkimiz var. Bildiğiniz gibi onunla da oynadım. Ondan çok şey öğrendim" dedi."ANCELOTTİ'YE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"Real Madrid'de beraber çalışacağı teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında da konuşan Arda, "Transfer süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'antrenmanlar başlıyor bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ancelotti'ye büyük saygı duyuyorum. Sonra da beni aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk" şeklinde konuştu."BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ BENİ İSTEDİ"Avrupa'da birçok takımdan teklif aldığını belirten Arda Güler, Real Madrid devreye girdikten sonra diğer tekliflerin bir şey ifade etmediğini söyledi. Arda, sözlerine şöyle devam etti: "Birçok Avrupa kulübü beni istedi. Tekrar söylüyorum herkesle görüşmelerimiz oldu. Ama Real Madrid devreye girdikten sonra, burada oynama şansımın olduğu söylendikten sonra diğer teklifler bir şey ifade etmiyor.""FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL" Fenerbahçe'den ayrılık sürecine ilişkin de açıklamalar bulunan Arda Güler, sarı-lacivertli taraftarların kırgınlığını anladığını söyleyerek, "Onları çok seviyorum. Bana kırılmasınlar. Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksınız hiç kimse bunu reddedemez. Ama elimden çok fazla bir şey gelmedi" değerlendirmesinde bulundu.Arda Güler, isminin telaffuzuna dair gelen soruya ise "Kısaca Arda diyebilirsiniz. Normalde 'Ü' ile Arda Güler..." diyerek sözlerini tamamladı.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor