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Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu

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Real Madrid'de istediği süreleri bulmayan milli futbolcumuz Arda Güler ile ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Arda'nın ayrılık ihtimalini değerlendirmeye aldığını ve Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt'un genç yıldızla ilgilendiği yazdı.

Real Madrid'de süre almakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler'in İspanyol deviyle bağları kopma noktasına geldi.

AYRILIK İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma ihtimalini değerlendirmeye aldı. Söz konusu haberde Arda'nın Almanya'ya transferinin de mümkün olabileceği detayına yer verildi.

LEVERKUSEN VE FRANKFURT İSTİYOR

Genç yıldızla Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği iddia ediliyor. Bayer Leverkusen, yıldız oyuncusu Wirtz'in ayrılığı durumunda boşluğu Arda ile doldurmak isteyebilir. Leverkusen'in kiralama seçeneğini değerlendirmeyeceği ve sadece bonservisle transfere sıcak baktığı iddia edildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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