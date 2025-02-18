Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı

Real Madrid'de son dönemde istediği forma şansını bulamayan milli yıldızımız Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılmak istediği iddia edildi.

"KİRALIK GİTMEK İSTİYOR"

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda, takımda aldığı süreden memnun değil. Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi. 19 yaşındaki yıldızın, bu nedenle sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği yazıldı.

ENDRICK DE AYNI GÖRÜŞTE

Haberde Arda Güler ile birlikte en az süre alan iki isimden biri olan Endrick'in de milli yıldızla aynı görüşte olduğu ve gelecek sezon daha fazla oynayacağı bir takıma kiralık gitmek istediği aktarıldı. Arda ve Endrick'in, gelecek sezon gelişimlerini sürdürebilecekleri üst düzey bir takıma kiralık olarak transfer olmak istedikleri kaydedildi.

ARDA İÇİN PSG İDDİASI VAR

İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.

ARDA VE ENDRICK'İN PERFORMANSLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Endrick ise şans bulduğu 400 dakikada 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.