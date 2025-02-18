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Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, aldığı süreden memnun değil ve daha fazla oynayabilmek için yaz transfer döneminde takımdan kiralık olarak ayrılmak istiyor. Arda ile birlikte en az süre alan iki isimden biri olan Endrick de aynı görüşe sahip. İki futbolcu da üst düzey bir takıma kiralık gitmeyi düşünüyor.

Real Madrid'de son dönemde istediği forma şansını bulamayan milli yıldızımız Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılmak istediği iddia edildi.

"KİRALIK GİTMEK İSTİYOR"

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda, takımda aldığı süreden memnun değil. Arda Güler'in 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle gelecek yıl daha fazla forma şansı bulmak istediği belirtildi. 19 yaşındaki yıldızın, bu nedenle sezon sonunda takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği yazıldı.

ENDRICK DE AYNI GÖRÜŞTE

Haberde Arda Güler ile birlikte en az süre alan iki isimden biri olan Endrick'in de milli yıldızla aynı görüşte olduğu ve gelecek sezon daha fazla oynayacağı bir takıma kiralık gitmek istediği aktarıldı. Arda ve Endrick'in, gelecek sezon gelişimlerini sürdürebilecekleri üst düzey bir takıma kiralık olarak transfer olmak istedikleri kaydedildi.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor

ARDA İÇİN PSG İDDİASI VAR

İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Arda Güler ile ilgilendiğini ve Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, transfer için 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiğini öne sürmüştü.

ARDA VE ENDRICK'İN PERFORMANSLARI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Endrick ise şans bulduğu 400 dakikada 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

hahahah Balon :)

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

HABER BAŞLIĞINDA AYRILMA KARARI ALDI DİYOR AÇIKLAMADA İDDİA EDİLDİ DİYOR. AHHHH AHHHH SİZ VARYA SİİİİZZZ BİTANESİNİZ

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

kaçıncı defadır okuyoruz şimdi bu aslı olmayan haberleri ??

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Boş haber. Bıkmadınız bi sürekli aynı haberi yapmaktan.

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