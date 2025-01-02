Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor

İngiliz basını, Arda Güler'in Arsenal'in transfer listesinde yer aldığını duyurdu. Daily Mail'in haberine göre, Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından Arsenal, Ocak ayında hücum bölgesine en az bir takviye yapmayı planlıyor.

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İngiliz ekibi, Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesi de düşünüyor. Arsenal'ın bu bağlamda ilgilendiği oyunculardan biri de Arda Güler.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla toplamda 20 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist jaydetti.