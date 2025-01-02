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Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, Arsenal'in ilgisini çektiği iddia edildi. Eflatun-beyazlılarda başarılı bir performans sergileyen Arda'nın İngiliz devine transfer olacağı konuşuluyor.

İngiliz basını, Arda Güler'in Arsenal'in transfer listesinde yer aldığını duyurdu. Daily Mail'in haberine göre, Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından Arsenal, Ocak ayında hücum bölgesine en az bir takviye yapmayı planlıyor.

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İngiliz ekibi, Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesi de düşünüyor. Arsenal'ın bu bağlamda ilgilendiği oyunculardan biri de Arda Güler.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla toplamda 20 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist jaydetti.

Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıbagıran adam:

Arda nasil oralarda oynuyor inanamıyorum. Bütün maaşlarını izledim. Boş teneke bir topcu

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Yanlış takım. Senin yerin Budlesliga. Arsenal de bitersin. Onlar hızlı oynuyor.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıEmre Duman:

Yalan haber

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Benc Arda çok yavaş bir futbolcu, bu devirde yavaş futbolcu pek tercih edilmez.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

:) arda real ile manşetleriniz bitti sırada arsenalda 3 dakika oynayıp olaylar olaylar diye manşet atarsınız .

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAli Güner:

Yalan haberlerinizi öpsünler

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHalit Bilge:

her gün atıp tutuyordunuz burda yok şöyle topçu yok arda olmazsa madrid biter yok angelotti onsuz yapamaz NE OLDİ bosssss siz anca şişirin işiniz gücünüz Algı...

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Adama pas veriyorlar adam topu durdurup geriye çekiyor, sonra kendisi oyun kurma derdine düşüyor, acayip paslar istiyor. Göreceksiniz yeri mersin idman yurdu.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıPerwer:

…..

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Haber Yorumlarıhayırdır:

Günlük Arda Güler haberi işte.

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