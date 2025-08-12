Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı

Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid, hazırlık maçında WSG Tirol'u 4-0 mağlup etti. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, performansıyla ağızları açık bıraktı. Milli yıldızımız maçta 1 asist yaparken, 2 şutunda da direğe takıldı.

Gelecek sezona hazırlanan İspanyol devi Real Madrid, hazırlık maçında WSG Tirol ile karşı karşıya geldi. La Liga ekibi Real Madrid, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.

REAL MADRİD RAHAT KAZANDI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappe ve 81. dakikada Rodyrgo kaydetti.

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA YILDIZLAŞTI

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, gösterdiği performansla tam not aldı. İyi oyunuyla dikkat çeken Arda Güler, Mbappe'nin attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Milli yıldızımız maç içerisinde birçok kez kaleyi denerken, 2 kez de direğe takıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Ben asla böyle betaz elbiseler giymem çünkü .. lekeleniyorlar ve temizlemesi zor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.