Arda Güler özür diledi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik yolunda büyük bir avantajla çıkan A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 yenildi. Milliler, Galler'in de İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" dedi. Arda'nın bu açıklamalarına futbolseverlerden beğeni yağdı.