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Arda Güler özür diledi

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UEFA Uluslar B Ligi 6. haftasında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve grubu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda Arda Güler, mücadele sonrası Türk halkından özür diledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik yolunda büyük bir avantajla çıkan A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 yenildi. Milliler, Galler'in de İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" dedi. Arda'nın bu açıklamalarına futbolseverlerden beğeni yağdı.

Arda Güler özür diledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (46)

Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Real Madrid'in seni 1 dk bile oynatmaması gerek Arda Biraz Yamal a bak gol atmayı öğren.

Yorum Beğen222
Yorum Beğenme249
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

3 tane topu seyreden kaleci Mert asıl özür dilemesi gereken kişi. Tam baskı kurup iyi oynadığımız sürelerde basıt goller yedi. Takım oyun disiplininden koptu.

Yorum Beğen219
Yorum Beğenme43
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Haber Yorumlarısenar:

forvetsiz oynuyoruz kim ne derse desin. bu takımla bu kadarı bile başarı sayılır. dünya kupasında bu takımla pek şansımız olmaz.

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıVatansever:

Helal sana temiz çocuk. Allah ın izniyle o play off aşıp şampiyon olacaksınız.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıMustafa Cumhur:

ben şu özür dileme işinden de sıkıldım her hata yapan özür dileyip yoluna keyfine devam ediyo ediyor ülkede kardeşim özür dileyecek duruma gelme işini düzgün yap kaç kişi kahroldu sizin yüzünüzden haberin varmı

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

sanki rakip başka sahada oynadı. sahayı bahane ediyorlar. her konuda sınıfta kalıyoruz birisi de spor Bravo

Yorum Beğen112
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Haber YorumlarıMurat ÖREN:

Bu ülkenin insanını kimsenin üzmeye hakkı yok. O Kerem'inde yatacak yeri yok...

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıSefer Çiloğlu:

özür ne değiştirir yakdiniz turkiyeyi kerem ve sen

Yorum Beğen66
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Haber YorumlarıAhmet Sahin:

baştan aşağı kalecisinden en ileriye kadar ( forvet oyuncusuna kadar diyemiyoruz forvetimiz yok) rezil bir futbol ile gecemizi mahvettiginiz için teşekkürler.

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Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

maç 2-1 oldu hoca hala santroforu almıyor maç 3-1 oldu hoca hala maçı seyrediyor kaleci Mert özür dilmesi gerekiyor asıl bu gencecik kardeşimiz değil 3 tane basit goller yedi özellikle son iki gol amatorunde amatoruydu o kaleci nasıl yedi o golleri ben anlamıyorum adamlar turnava boyunca atamadığı golleri 90dakkikada bize attı şaka gibi fedarasyondan ses yok neyi bekliyorlar ? cenk tosun niye alınmadı oyuna ?

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