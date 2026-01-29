Haberler

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Güncelleme:
Benfica, Real Madrid'i 90+8'de kalecisinin attığı golle 4-2 yenerek play-off'a yükselirken, Arda Güler'in oyundan çıkarken verdiği tepki maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 90+8. dakikasında Benfica kalecisi Trubin'in attığı gol, karşılaşmaya damga vurdu.

PLAY-OFF BİLETİ AVERAJLA GELDİ

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Benfica, uzatma dakikalarında gelen golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off biletini aldı. Real Madrid ise son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya damga vuran bir diğer an ise milli futbolcu Arda Güler'in oyundan alınırken verdiği tepki oldu. Arda'nın kenara gelirken, "Neden her zaman ben çıkıyorum, yeter artık" şeklinde serzenişte bulunduğu görüldü. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

