Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in
Güncelleme:
La Liga 9. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Real Madrid'de 65. dakikada oyuna giren Arda Güler, Mbappe'ye harika bir asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

La Liga 9. hafta maçında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 1-0 kazandı.

ARDA'DAN HARİKA ASİST MBAPPE'DEN GOL

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. İspanyol devinde 65. dakikada oyuna giren Arda Güler, Fransız oyuncuya harika bir pas atarak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı.

GETAFE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Getafe'de 77. dakikada Allan Nyom direkt kırmızı kartla, 84. dakikada da Alejandro Sancris ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, El Clasico'da sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Getafe, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
