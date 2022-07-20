Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar - Haberler

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Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 0-0 beraber kaldı. 72.dakikada oyuna giren Arda Güler, büyük destek gördü. Kısa süre de olsa gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

GOL SESİ ÇIKMADI

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

ARDA GÜLER TARAFTARI AYAKLANDIRDI

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, 72.dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız oyuna girer girmez taraftarın büyük desteğiyle karşılaştı. Arda, her toplu aldığında taraftarda heyecan uyandırırken, oyuna girer girmez rakiplerini eksiltip vurduğu şu üstten auta gitti. Auta giden topu tribündeki taraftarlar yakaladı ve topla selfie çekildi.

Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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