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Arda Güler, Macaristan'a Karşı 4. Golünü Attı

Arda Güler, Macaristan'a Karşı 4. Golünü Attı
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynadığı maçta Arda Güler'in 39. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. 20 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu Arda Güler, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 4. golünü attı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti. Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

20 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 4. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Güler, 64. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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