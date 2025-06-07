Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

İspanyol devi Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'nun Arda Güler'e ilk 11'de yer vereceğini açıklamasına rağmen bu kez de Fransa'nın Paris Saint Germain takımının teklif yaptığı iddia edildi.

BOMBA İDDİA

Fanatik'teki habere göre Paris Saint-Germain'de danışman olarak görev yapan Luis Campos'un Arda Güler'le bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

XABİ ALONSO BIRAKMIYOR

Campos'un Güler'e Paris Saint Germain'de düzenli oynama sözü verdiği de haberde yer aldı. Ancak sözleşmesi devam eden Arda Güler için Real Madrid'in tekliflere kapalı olduğu, Xabi Alonso'nun Endrick ve Fran Garcia ile Arda Güler'i bırakmama kararı aldığı belirtildi.