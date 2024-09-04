Arda Güler, Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülüne aday olan isimler belli oldu. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. 19 yaşındaki futbolcu, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak ödül töreninde yer alacak.

Arda Güler ile bu ödül için yarışacak olan diğer futbolcular ise, "Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery" oldu. Bu ödülü geçtiğimiz sezon Real Madrid forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham kazanmıştı.