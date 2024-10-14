Üye Girişi
Haberler

Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Capolgy'nin verilerine göre dünyada en çok kazanan genç futbolcular belli oldu. Milli yıldızımız Arda Güler, büyük ses getiren listede en üst sıralarda yer aldı. Arda, aynı zamandan Real Madrid'in yeni yıldızı olan takım arkadaşı Endrick'i de geride bıraktı.

Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

İŞTE O LİSTE

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 3'te yer aldığı en yüksek maaşı alan genç yıldızlar şu şekilde;

  • 10- Youssoufa Moukoko - Nice: 3 milyon euro
  • 9- Marc Guiu - Chelsea: 3.1 milyon euro
  • 8- Vitor Roque - Real Betis: 3.5 milyon euro
  • 7- Pau Cubarsi - Barcelona: 4 milyon euro
  • 6- Endrick - Real Madrid: 4.16 milyon euro
  • 5- Archie Gray - Tottenham Hotspur : 4.6 milyon euro
  • 4- Mathys Tel - Bayer Münih: 5 milyon euro
  • 3- Arda Güler - Real Madrid: 5.2 milyon euro
  • 2- Leny Yoro - Manchester United: 7.1 milyon euro
  • 1- Warren Zaire-Emery - PSG: 8.4 milyon euro
Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Real Madrid Arda Güler Futbol Spor

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

 Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500

Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Lamine Yamal ı genç olarak görmüyorlar galiba yada bedavaya oynuyor :)

4
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi? İzlanda Türkiye maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Türkiye maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? TV8 canlı izle! (İZLANDA-TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz reklamsız donmadan canlı izleme linki Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak? Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı değişti mi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak? İzlanda Türkiye hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.