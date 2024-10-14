Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi
Capolgy'nin verilerine göre dünyada en çok kazanan genç futbolcular belli oldu. Milli yıldızımız Arda Güler, büyük ses getiren listede en üst sıralarda yer aldı. Arda, aynı zamandan Real Madrid'in yeni yıldızı olan takım arkadaşı Endrick'i de geride bıraktı.
Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
İŞTE O LİSTE
Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 3'te yer aldığı en yüksek maaşı alan genç yıldızlar şu şekilde;
- 10- Youssoufa Moukoko - Nice: 3 milyon euro
- 9- Marc Guiu - Chelsea: 3.1 milyon euro
- 8- Vitor Roque - Real Betis: 3.5 milyon euro
- 7- Pau Cubarsi - Barcelona: 4 milyon euro
- 6- Endrick - Real Madrid: 4.16 milyon euro
- 5- Archie Gray - Tottenham Hotspur : 4.6 milyon euro
- 4- Mathys Tel - Bayer Münih: 5 milyon euro
- 3- Arda Güler - Real Madrid: 5.2 milyon euro
- 2- Leny Yoro - Manchester United: 7.1 milyon euro
- 1- Warren Zaire-Emery - PSG: 8.4 milyon euro