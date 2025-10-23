Haberler

Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, performansıyla İspanya basınında geniş yer buldu. Arda'nın teknik direktörü Xabi Alonso, genç oyuncunun hala gelişim sürecinde olduğunu belirtti. İspanya basını, Arda'yı Real Madrid'in geleceğinin temel taşlarından biri olarak tanımladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, performansıyla İspanya basınında manşetleri süsledi. Genç yıldız, "Türk temel taşı" olarak tanımlandı.

MADRID KAZANDI, ARDA PARLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan "Türk derbisi" niteliğindeki maçta Arda Güler'li Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Jude Bellingham'ın golüyle kazanan Real Madrid, turnuvada 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Juventus ise 2 puanda kaldı.

MAÇIN ADAMI: ARDA GÜLER

Karşılaşmadaki etkili futboluyla öne çıkan Arda Güler, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi. Milli futbolcu ödül sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik. El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız. Xabi Alonso bana çok inanıyor, bu takımda kendimi gerçekten önemli hissediyorum" ifadelerini kullandı.

XABI ALONSO: GELİŞME SÜRECİNDE

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda'nın gelişim sürecinden övgüyle bahsetti: " Arda Güler, sahip olduğu yüksek seviyeye rağmen hala gelişiyor. Ondan daha fazlasını istiyoruz"

İSPANYA BASININDAN ÖVGÜ YAĞDI

İspanya'nın önde gelen gazeteleri Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

Marca:

" Arda Güler, Xabi'nin Madrid'inde her geçen maç daha da etkili oluyor. Sadece hücumda değil, savunmada da fark yaratıyor. Kroos ve Modric'in seviyesine ulaşmak için önünde uzun bir yol var ama o yolda emin adımlarla ilerliyor"

AS:

"Juventus maçı, Güler'in Real Madrid'de dönüm noktası oldu. Sahada topu yönlendirme kabiliyeti, boşlukları görme yeteneği ve savunmadaki özverili çalışmasıyla 'komple bir oyuncu' hâline geldi"

"TÜRK TEMEL TAŞI" TANIMI

İspanyol basını, genç yıldızı artık Real Madrid'in geleceğinin temel taşlarından biri olarak görüyor. "Bellingham hücumda etkiliyken, Arda Güler oyunu yönlendiren beyin konumunda. Madrid'in yeni döneminde iki isim de kulübün temel taşları" ifadeleriyle övgüler yağdırıldı.

AVRUPA'DA TARİHE GEÇİYOR

Performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Arda Güler, hem İspanyol taraftarların hem de dünya futbolunun yeni gözdesi haline geldi. Real Madrid taraftarları sosyal medyada genç futbolcuya "Yeni Modric" ve "Türk Dehası" yorumlarıyla destek verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
