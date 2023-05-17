Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda
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Fenerbahçe, Arda Güler'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Kamada'yı gündemine aldı. Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performans sükse yapan Japon futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda Kamada, Fenerbahçe tarihinin ilk Japon futbolcusu olacak.
Avrupa ekiplerini peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'den olası ayrılığına karşın, sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in satışı durumunda genç yıldızın alternatifini Kamada olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan Japon futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.
Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Kamada için sarı-lacivertliler bonservis ödemeyecek. Ancak Japon futbolcunun yüksek bir maaş isteyeceği belirtiliyor.
Kamada bu sezon E.Frankfurt ile 44 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.