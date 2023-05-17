Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Avrupa ekiplerini peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'den olası ayrılığına karşın, sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

JAPON FUTBOLCU İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in satışı durumunda genç yıldızın alternatifini Kamada olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan Japon futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Kamada için sarı-lacivertliler bonservis ödemeyecek. Ancak Japon futbolcunun yüksek bir maaş isteyeceği belirtiliyor.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Kamada bu sezon E.Frankfurt ile 44 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.