Üye Girişi
Haberi Paylaş
Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Arda Güler'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Kamada'yı gündemine aldı. Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performans sükse yapan Japon futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda Kamada, Fenerbahçe tarihinin ilk Japon futbolcusu olacak.

Avrupa ekiplerini peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'den olası ayrılığına karşın, sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in satışı durumunda genç yıldızın alternatifini Kamada olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan Japon futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.

Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Kamada için sarı-lacivertliler bonservis ödemeyecek. Ancak Japon futbolcunun yüksek bir maaş isteyeceği belirtiliyor.

Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Kamada bu sezon E.Frankfurt ile 44 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Japon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title