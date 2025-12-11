Haberler

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Güncelleme:
Ligde liderliği Barcelona'ya kaptıran ve son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de yara aldı. Manchester City karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sabırları taşırdı. İspanyol basınına göre kötü gidişat sonrası Real Madrid yönetimi, Xabi Alonso ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Madrid yönetimi, Jürgen Klopp için harekete geçti. Henüz Real Madrid'den resmi bir açıklama gelmezken, İspanyol medyasında hareketlilik sürüyor.

Real Madrid'de kriz büyüyor. La Liga'da liderliği Barcelona'ya kaptıran ve son beş lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde de yara aldı. Manchester City karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sabırları taşırdı.

BERNABEU'DA PROTESTO SESLERİ

Manchester City'nin ikinci golünün ardından Santiago Bernabéu tribünleri öfkeyle ayağa kalktı. Hem oyuncular hem de teknik direktör Xabi Alonso, yoğun şekilde protesto edildi. Karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, 58. dakikada oyuna dahil oldu ancak Real Madrid'in mağlubiyeti önleyemedi.

XABI ALONSO'NUN SONU MU GELİYOR?

İspanyol basınına göre kötü gidişat sonrası Real Madrid yönetimi, Xabi Alonso ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Beklentilerin altında kalan sonuçlar yönetimi yeni bir teknik direktör arayışına itti.

JÜRGEN KLOPP İDDİASI

İngiliz basını özellikle The Sun Sports Real Madrid'in yeni teknik direktör adayını duyurdu. Habere göre Madrid yönetimi, Jürgen Klopp için harekete geçti ve Red Bull grubuyla anlaşma zemini aradı.

Liverpool'dan ayrılmasının ardından dinlenmeye çekilen Klopp'un, dev bir proje olması halinde geri dönebileceği iddia ediliyordu. Real Madrid'in bu şartları karşıladığı öne sürüldü.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Arda Güler kariyerinde Jürgen Klopp gibi dünya çapında bir teknik adamla çalışma fırsatı yakalamış olacak. Henüz Real Madrid'den resmi bir açıklama gelmezken, İspanyol medyasında hareketlilik sürüyor. Yönetimin kısa süre içinde kritik kararı duyuracağı belirtiliyor.

