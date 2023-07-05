Arda Güler'in Real Madrid tercihine Ali Koç'tan olay tepki: Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş

Barcelona'ya transfer olması beklenen ve Fenerbahçe'de 1 yıl daha forma giydikten sonra Katalan devine katılması planlanan Arda Güler, sürpriz şekilde tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini oldukça şaşırtan bu kararı, "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş" diyerek kabullendi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, son anda karar değiştirerek Barcelona yerine Real Madrid'i tercih etti. Katalan devine transfer olması durumunda 1 sezon daha sarı-lacivertli formayı giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, eflatun-beyazlıları tercih etmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük sürpriz oldu. Koç bu kararı, "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş." diyerek karşıladı.

ARDA GÜLER VE AİLESİ GERİ ADIM ATMAYINCA ALİ KOÇ SİNİRLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Arda Güler, ailesi ve temsilcileri geri adım atmayınca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sinirlenerek, "Demek ki imzalar gönüllere atılmıyormuş." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BU KULÜBE ÇOK KATKIMIZ OLACAK" DEMİŞTİ

Mart 2022'de Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda Güler yaptığı açıklamada, "Başta üzerimde emeği olan aileme çok teşekkür ederim. Tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Burada sizlerle beraber olmak benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah hepimiz Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz. İyi başarılar sağlarız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Muhammed ağabeyin dediği gibi sözleşme bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oynadık, oynamaya da devam edeceğiz. İnşallah bu kulübe çok katkımız olacak. İyi ki Fenerbahçe. Alex benim çocukluk idolüm. İnşallah onun gibi iyi bir oyuncu olabilirim. İnşallah onun kadar buraya hizmet edebilirim." ifadelerini kullanmıştı.