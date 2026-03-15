Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden attığı golü değerlendirdi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gole ilişkin, "Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." dedi.

Bakan Bak, Arhavi Belediyesi Spor Tesisleri ve İlçe Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, inşaatı devam eden Hopa Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.

Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bak, milli futbolcu Arda Güler'in Türk sporu için önemli bir yıldız olduğunu söyledi.

Real Madridli futbolcunun, dün oynadıkları ve 4-1 yendikleri Elche maçında yaklaşık 70 metreden attığı golü hatırlatan Bak, "Mesafe olarak 70 metreden rakibinin, kalecinin kaleden çıktığını görerek çok zeki bir şekilde topu filelere gönderdi. Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Attığı gol uzun yıllar konuşulur"

Bak, Arda Güler'in başarıları ile gurur duyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in bu attığı gol uzun yıllar konuşulur. Türk futbolu için de önemli bir şey. Özellikle de gurur duyduk. Arda milli takıma katkısıyla, orta sahada oynadığı oyunla, kendi takımındaki yükselişiyle ortaya koyduğu performansla bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz."

"Turu inanıyoruz ki geçeceğiz"

A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, şunları kaydetti:

"26 Mart'ta Romanya ile oynayacağız. Ardından turu inanıyoruz ki geçeceğiz. Genç, dinamik bir takımımız var. İyi işler yapıyorlar. Montella teknik direktör ve genç bir ekip. Hepsi ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi arzu ediyorlar. Biz de çok istiyoruz, milletimiz de istiyor. İnşallah Romanya'yı geçtikten sonra Slovakya ve Kosova galibiyle oynayacağız. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah orada olacağız. 26'sında Beşiktaş Stadı'nda oynanacak."

Artvin'deki temaslarına değinen Bakan Bak, "Birkaç talep var. Merkezde salonla ilgili talepler var. Şavşat'ta futbol sahasıyla ilgili talepler var. Hopa'yı gezdik. Hopa Stadı'nın kapasitesini de artırıyoruz. 6 bin 700 kişilik stat kapasitesine ulaşacak. Birinci aşama inşaatı devam ediyor. İkinci aşamasıyla ilgili de işlemler tamamlandı. Sözleşme protokollerini de imzaladık. İnşallah onu da tamamlayıp Hopa'ya da 7 bin kapasiteye yakın bir stat kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Bak, Artvin'in sporu sevdiğini, kendilerinin de sporun birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı.

Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun etkisinin önemli olduğuna dikkati çeken Bak, "O yüzden Cumhurbaşkanı'mızın da talimatları ile her gördüğümüz yere tesis, saha yapmaya devam ediyoruz." dedi.